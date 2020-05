cassa integrazione

Inps: cassa integrazione in deroga, pagata solo a 57mila beneficiari

05/05/2020

Le domande di cassa integrazione in deroga, determinate dalle singole regioni e inviate all'Inps per autorizzazione al pagamento, sono 173.565. L'Inps ne ha autorizzate 85.046 e 29.600 sono state pagate a una platea di 57.975 beneficiari. Sono i dati riportati dall'Istituto e riferiti al 3 maggio.

Le richieste per il bonus di 600 euro ai lavoratori autonomi sono state 4.772.178: accolte 3.668.968, non accettate oltre 1,1 milioni.

