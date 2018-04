Concorsi pubblici

INPS, maxi concorso per 967 funzionari

Posizioni aperte stavolta destinate alla qualifica di ''consulente protezione sociale'', prevista valanga di domande

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2018 - 10:13:13 Letto 434 volte

Dopo anni di stallo, l'Istituto nazionale previdenza sociale riapre alle assunzioni. E lo fa in modo massiccio, come preannunciato dal presidente Tito Boeri, con il secondo concorso pubblico dopo quello da 365 posti di qualche mese fa. Saranno 967 le posizioni aperte, stavolta destinate alla qualifica di "consulente protezione sociale", ruolo di personale area C, posizione economica C1. Si potrà presentare domanda di ammissione al concorso in modo esclusivamente telematico fino alle ore 16 del 28 maggio.

Nel bando, l'INPS dichiara che se ci sarà un numero di domande superiore alle 10mila, sarà effettuata una prova preselettiva a risposta multipla. I test saranno a carattere psicoattitudinale e logico, ma spazieranno anche in competenze di lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Il concorso è aperto a candidati laureati ma sono tante le tipologie di lauree con cui si potrà partecipare.

Sede, ora e luogo delle prove e dell'eventuale preselezione saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell'Inps, nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione", alla voce "Concorsi" e sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale "Concorsi ed esami" del 5 giugno 2018, pubblicazione che avverrà almeno 15 giorni prima del loro svolgimento.

A questo link tutte le informazioni dettagliate.

