Inps Palermo, prenotazione obbligatoria e decentrazione degli sportelli

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2018 - 13:52:11 Letto 390 volte

Da lunedì 12 marzo per usufruire dei servizi erogati dagli sportelli Inps sarà necessario effettuare una prenotazione telefonica o telematica, ciò consentirà ai cittadini di dire addio finalmente alle code infinite e al consueto caos mattutino davanti alla sede centrale di via Laurana. L'altra novità riguarda invece, proprio l'apertura dei nuovi uffici territoriali, uno per ogni circoscrizione. Già attivi i nuovi sportelli in via Eleonora Duse nel quartiere di Pallavicino (VII Circoscrizione) e quelli in via Monte San Calogero nei pressi del ponte di viale Belgio (VI Circoscrizione). "In un mese, un mese e mezzo al massimo saremo nelle condizioni di attivare anche gli sportelli presso gli uffici della I circoscrizione, in piazza Giulio Cesare, della II, nella circosrizione Oreto-Brancaccio-Ciaculli, della IV e infine della III, in zona Oreto, Falsomiele, Sperone", dichiara il direttore provinciale Inps Fabrizio Innaimi. Non solo nuovi uffici, ma "In ognuno di questi sportelli lavoreranno due nostri funzionari, saranno attivi due sportelli a circoscrizione", conferma Innaimi. La prenotazione assegnerà una fascia oraria ben precisa a ogni utente,"Eviteremo così fenomeni illegali e code notturne. È insensato avere 200 persone davanti ai cancelli alle 8", sottolinea il dirigente provinciale.

Sembra quindi destinato a scomparire l'assurdo e illegale sistema della compravendita dei turni notturni perpetuato da diversi anni, ma le resistenze non sono mancate. Un agente della Ksm è stato aggredito e a molti cittadini, che si erano prenotati telefonicamente, è stato impedito fisicamente l'ingresso da chi aveva preso in maniera totalmente illecita le prenotazioni notturne.

Il numero telefonico dedicato per prenotare un appuntamento allo sportello dell'ufficio centrale o dei vari uffici distaccati è 091-285285, mentre per chi volesse prenotare utilizzando una mail, potrà scrivere a urp.palermo@inps.it. L'Inps si impegna a rispondere alle mail entro le ventiquattro ore successive.

