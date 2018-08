borse di studio

Interpreti, borse di studio della Commissione Europea per la formazione sul campo

Sono rivolte a studenti di tutte le discipline, già laureati o all'ultimo anno. I dettagli e il bando

27/08/2018

La Direzione Generale Interpretariato della Commissione Europea mette a disposizione, ogni anno, diverse borse di studio del valore di 2400 euro complessivi ciascuna, per favorire la formazione sul campo di giovani aspiranti interpreti.

Le borse sono rivolte a studenti di tutte le discipline, già in possesso del titolo di laurea triennale o all’ultimo anno del percorso universitario, che siano stati già ammessi a un corso di formazione post lauream in Interpretazione e Conferenze o di qualsiasi altro percorso che, portato a conclusione, consenta di ottenere la qualifica come interprete professionale consecutivo o simultaneo.

Nel bando sono riportate le diverse combinazioni linguistiche richieste ai candidati. Va tenuto presente che la priorità viene attribuita ai candidati che meglio soddisfano le necessità operative della Direzione Generale, e quindi che non tutti gli anni potrebbero essere richiesti interpreti di madrelingua italiana. La scadenza per l'invio delle candidature è fissata al 18 settembre.

Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito della Direzione Generale per l'interpretariato.

Fonte: Associazione InformaGiovani

