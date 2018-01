disoccupazione

Istat, a novembre cala il tasso di disoccupazione

Il tasso di disoccupazione a novembre è sceso all'11%...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/01/2018 - 17:21:41 Letto 345 volte

Il tasso di disoccupazione a novembre è sceso all'11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso è diminuito di un punto rispetto a novembre 2016. I disoccupati totali sono 2.855.000 con un calo di 18mila unità su ottobre e di 243mila unità su novembre 2016. A novembre 2017 gli occupati in Italia erano 23.183.000 con un aumento di 65mila unità su ottobre e di 345mila su novembre 2016.

Il dato sugli occupati segna il livello più alto dall'inizio delle serie storiche (1977). Il tasso di occupazione 15-64 anni è salito al 58,4% con un aumento di 0,2 punti percentuali su ottobre e di 0,9 punti su novembre 2016. Per le donne il tasso di occupazione sale al 49,2%, il livello più alto di sempre.

Risultano in aumento i dipendenti, sia permanenti sia, in misura maggiore, a tempo determinato, mentre sono in lieve calo gli indipendenti. In valori assoluti aumentano soprattutto gli occupati ultracinquantenni (+396mila), ma anche i 15-34enni (+110mila), mentre calano i 35-49enni (-161mila).

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni a novembre scende al 32,7%, in calo di 1,3 punti rispetto a ottobre e di 7,2 punti percentuali su base annua. Si tratta del tasso più basso da gennaio 2012. Il dato sull'occupazione relativo a questa fascia di età si attesta al 17,7%, con un aumento di 0,5 punti rispetto a ottobre e di 1,4 punti rispetto a novembre 2016.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!