Secondo i dati forniti dall’Istat l'indebitamento netto in rapporto al Pil nel terzo trimestre del 2017 è stato pari al 2,1%, a fronte del 2,4% nel corrispondente trimestre del 2016, segnando così un miglioramento di 0,3 punti percentuali.

Buone notizie, quindi, per le famiglie, il cui reddito disponibile è aumentato nel terzo trimestre del 2017 dello 0,7% e del 2,1% su base annua. Stessa cosa per il potere d'acquisto, salito dello 0,8% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% in termini tendenziali.

Ma si registra anche un rallentamento nella corsa dei consumi, infatti, nel terzo trimestre del 2017 la spesa delle famiglie è salita solo dello 0,2%. Così come il risultato registrato su base annua (+2,5%) ha segnato una frenata rispetto ai trimestri precedenti.

