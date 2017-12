istat

Istat: verso rafforzamento della crescita

''L'elevata diffusione della fase espansiva tra i settori produttivi, le aspettative positive sia sull'evoluzione del mercato del lavoro sia sugli ordini, trovano riscontro nell'evoluzione dell'indicatore anticipatore...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/12/2017 - 17:41:40 Letto 491 volte

"L'elevata diffusione della fase espansiva tra i settori produttivi, le aspettative positive sia sull'evoluzione del mercato del lavoro sia sugli ordini, trovano riscontro nell'evoluzione dell'indicatore anticipatore", “spia” dell'andamento futuro, "che continua ad aumentare confermando il rafforzamento delle prospettive di crescita a breve termine". Lo rileva l'Istat.

Quindi "si consolida la crescita dell'economia", sostenuta dalla ripresa dell'"accumulazione del capitale": gli investimenti fissi lordi "hanno segnato una forte accelerazione". "In un quadro economico internazionale in espansione" l'Italia presenta, sottolinea l'Istat, un'attività produttiva che "mantiene una intonazione complessivamente positiva in presenza di un rallentamento della crescita nei servizi. Il mercato del lavoro si attesta sui livelli raggiunti nel mese precedente, mentre la flessione congiunturale della produttività del lavoro riflette l'elevato contenuto di occupazione che caratterizza la fase di ripresa economica". Infatti, chiarisce l'ufficio di statistica, "l'attuale fase di tonicità del mercato del lavoro è accompagnata dal forte incremento delle ore lavorate".

Di conseguenza, "si riduce la produttività del lavoro sia in termini di ore lavorate sia in termini di unità di lavoro". L'Istat, inoltre, ricorda che il Pil nel terzo trimestre è salito dello 0,4% sul trimestre precedente, "consolidando la fase espansiva dei mesi precedenti. La crescita del Pil è stata trainata, aggiunge, "dalla domanda interna al netto delle scorte". Ma è la ripresa del processo di accumulazione del capitale ha fornire "la spinta maggiore (+0,5 punti percentuali il contributo alla crescita degli investimenti) accompagnata da una espansione più contenuta dei consumi delle famiglie (+0,2 punti percentuali il contributo)".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!