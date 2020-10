Rapporto Migrantes

Italiani all'estero, Conte: ''Incentivi ai giovani per tornare''

''Ai tanti giovani che sono all'estero dobbiamo offrire incentivi per tornare: il governo sta lavorando in questo senso'', Così il premier Conte.

"Ai tanti giovani che sono all'estero dobbiamo offrire incentivi per tornare: il governo sta lavorando in questo senso". Così il premier Conte alla presentazione del Rapporto Migrantes sugli Italiani nel mondo.

Questi ultimi sono 5,5 mln,il +76,6% rispetto a 15 anni. Uno su 3 inoltre è laureato. "Ringrazio gli italiani" che vivono all' estero, perché durante la pandemia "non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza e di contribuire anche finanziariamente alla risposta pronta e decisa dell'Italia", ha detto Conte.

