Italo-Treni assume macchinisti e altre figure

Titolo di studio richiesto: Diploma Scuola Superiore.

Italo, prima compagnia ferroviaria privata europea che opera sull’Alta Velocità e dispone di una flotta tra le più tecnologiche al mondo, è alla ricerca di diversi profili soprattutto macchinisti, i quali devono essere in possesso del Diploma di scuola superiore, disponibili a lavorare su turni, compresi notturni e festivi e disponibili al trasferimento in una delle sedi lavorative presenti in Italia.

Gli altri profili riguardano addetti gestione frodi, addetti manutenzione, addetti fattibilità oltre ad ingegneri, i quali devono occuparsi dello sviluppo tecnico e dell’efficienza dei treni per garantire un servizio ferroviario di altissimo livello.

Italo punta ad offrire servizi di trasporto tecnologicamente avanzati, affidabili e sicuri valorizzando le proprie risorse per questo cerca giovani ambiziosi, amanti delle grandi sfide, che sappiano fare la differenza e che siano consapevoli che il successo dell’azienda è determinato dalla qualità del servizio offerto ai viaggiatori.

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_italo_luglio_2019.html

