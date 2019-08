crisi economica

La Sicilia troppo colpita dalla crisi

La Sicilia come l'Emilia Romagna e il Veneto sono tra le regioni maggiormente colpite dalla crisi economica.

La Sicilia come l’Emilia Romagna e il Veneto sono tra le regioni maggiormente colpite dalla crisi economica. Nel primo semestre del 2019 il comparto artigiano ha vissuto una netta contrazione, tanto che secondo l’analisi effettuata dalla Cgia sono scomparse oltre 6.500 aziende solo nei primi sei mesi dell’anno. E la situazione continua a peggiorare con netta difficoltà sugli artigiani che non riescono ad affrontare i maxi aumenti dell’Iva, il calo dei consumi, le tasse che non scendono, l’impennata degli affitti, l’accesso al credito che rimane difficoltoso. Gli aumenti delle aliquote Iva sono già decisi per legge: quella minima, sui prodotti di prima necessità, passerebbe dal 10 al 13%, quella ordinaria dal 22 al 25,2, per poi salire ancora al 26,5% nel 2021. Questo vincolo è una delle garanzie fornite alla Ue con l’accordo del dicembre scorso sulla legge di bilancio 2019, poi ulteriormente confermata con l’aggiustamento di luglio. Si tratterebbe dell’ennesimo salasso, tanto per i consumatori italiani, bersagliati dall’aumento delle imposte indirette, quanto per i produttori, che rischiano di subire l’effetto del calo delle vendite, provocato dall’aumento dei prezzi.

A livello territoriale è il Mezzogiorno l’area dove la caduta è stata maggiore. Tra il 2009 e il 2018 in Sardegna la diminuzione del numero di imprese artigiane attive è stata del 18% (-7.664). Seguono l’Abruzzo con una contrazione del 17,2% (-6.220), l’Umbria, che comunque è riconducibile alla ripartizione geografica del Centro, con -15,3% (-3.733), la Basilicata con il 15,1% (-1.808) e la Sicilia, sempre con il -15,1% che ha perso 12.747 attività.

Con meno botteghe, si assiste a una desertificazione dei centri storici e anche delle periferie urbane sia delle grandi città che dei piccoli paesi. La situazione è drammatica al Sud e per rilanciare questo settore è necessario, oltre ad abbassare le imposte e alleggerire il peso della burocrazia, rivalutare il lavoro manuale. Soprattutto al Nord si fatica a reperire nel mercato del lavoro giovani disposti a fare gli autisti di mezzi pesanti, i conduttori di macchine a controllo numerico, i tornitori, i fresatori, i verniciatori. Anche nel mondo dell’edilizia è sempre più difficile reperire carpentieri, posatori e lattonieri. Più in generale, comunque, l’artigiano di domani sarà colui che vincerà la sfida della tecnologia per rilanciare anche i `vecchi saperi´. Alla base di tutto, comunque, rimarrà il saper fare che è il vero motore della nostra eccellenza manifatturiera.

