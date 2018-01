lavoro

L'autogestione dei dipendenti che porta al successo un'azienda

Esiste un'azienda manifatturiera dove non ci sono orari fissi di lavoro...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/01/2018 - 23:55:51 Letto 362 volte

ARBA (Pordenone). Esiste un’azienda manifatturiera dove non ci sono orari fissi di lavoro. Con duecento dipendenti, di cui il 70 per cento donne, unica sede produttiva con alcune sedi all'estero, la Graphistudio produce album per matrimoni e ritratti.

All’interno di quest’azienda negli anni è stata portata avanti l'innovazione dell'organizzazione aziendale, con la mancanza di orari fissi per i dipendenti che si autogestiscono.

Questo consente ai dipendenti di crearsi una propria vita senza trascurarne nessun aspetto.

Non si timbra neppure il cartellino, ognuno segna le proprie ore.

Un modello ideale che si è fatto pratica, e incredibilmente funziona.

Fonte: Repubblica.it

