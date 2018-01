lavoro

Lavoro, 100 nuove assunzioni da Generali

Generali offre 100 nuovi posti di lavoro in tutta Italia.

Generali offre 100 nuovi posti di lavoro in tutta Italia. L'attività di Generali comprende oggi sia il ramo vita che quello danni con presenza in molte area del pianeta, insomma un fiore all'occhiello per la nostra economia.

Oltre alla possibilità di inviare una propria candidatura spontanea, adesso sono aperte 100 nuove assunzioni da effettuarsi nell'arco dei prossimi due anni (2018/2019). Le assunzioni dovrebbero essere a tempo indeterminato.

Al momento già ci sono una quindicina di figure professionali ricercate dall'azienda sulla propria bacheca on line.

