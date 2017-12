lavoro

Lavoro, 150 nuove assunzioni per Bottega Verde

Bottega Verde offre oltre 150 assunzioni in tutta Italia.

Bottega Verde offre oltre 150 assunzioni in tutta Italia. Con oltre 400 negozi e tante nuove aperture in arrivo Bottega Verde offre l'occasione a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro.

Nella sezione "Lavora con Noi" del sito aziendale è possibile inviare la propria candidatura rispetto alle posizioni aperte, divise regione per regione e poi per i vari punti vendita. Le figure maggiormente ricercate sono: addette/i nei punti vendita o promoter dei prodotti aziendali.

Bottega Verde nasce nel 1972 in Toscana prima come erboristeria artigianale e negli anni '80 come negozio monomarca. Negli anni successivi lo sviluppo è stato tale che oggi, con centinaia di punti vendita, è la maggiore azienda produttrice e distributrice di cosmetica naturale.

