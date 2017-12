lavoro

Lavoro, 600 nuovi posti per McDonald's

McDonald's offre 600 nuovi posti in tutta Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2017 - 17:08:12 Letto 710 volte

McDonald’s offre 600 nuovi posti in tutta Italia. Si prevedono 20 nuove aperture di ristoranti nel breve termine per i quali serviranno circa 600 nuove persone. La figura maggiormente ricercata dai ristoranti McDonald's è quella di addetto/a alla ristorazione.

Nel 1985 arriva il primo ristorante in Italia a Bolzano. Negli anni '90 grazie alla globalizzazione l'azienda riesce ad arrivare in posti impensati fino a pochi anni prima come la Cina e la Russia. Oggi, dopo tanti nuovi prodotti e nuove iniziative lanciate, McDonald's Italia conta oltre 500 ristoranti aperti in tutte le regioni e oltre 20mila persone impiegate.

Cuore pulsante del ristorante, l'addetto/a ristorazione veloce è parte di una squadra affiatata che accoglie i clienti alla cassa o in sala e svolge, nel rispetto degli standard di pulizia, qualità, igiene e sicurezza, tutte le attività operative finalizzate alla preparazione, conservazione e vendita del prodotto. È responsabile della qualità e del servizio al cliente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!