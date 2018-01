lavoro

Lavoro, 75 nuove assunzioni presso la Banca d'Italia

La Banca d'Italia ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 75 nuove figure.

La Banca d'Italia ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 75 nuove figure. Nello specifico si cercano: 18 esperti da destinare alle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, alla risoluzione e gestione delle crisi e alle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia; 10 esperti da destinare in via prevalente alle attività connesse con i mercati, i sistemi di pagamento e l'attuazione della politica monetaria; 17 esperti con orientamento nelle discipline giuridiche; 15 esperti da destinare alle esigenze delle Segreterie tecniche dell'Arbitro Bancario Finanziario, con sede a Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e della struttura centrale di coordinamento; 10 esperti con orientamento nelle discipline statistiche; 6 esperti da destinare alle unità di Analisi e ricerca economica territoriale della rete delle Filiali.

Le prove d'esame saranno 3: una prova preselettiva; una prova scritta che consisterà sullo svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi d'esame e in lingua inglese e una prova orale che consisterà in un colloquio sulle materie indicate nei programmi d'esame e in una conversazione in lingua inglese.

La domanda di partecipazione scade il 5 febbraio 2018.

