Lavoro a Palermo, Rap assume due dirigenti tecnici

Rap informa su avviso selezione pubblica per reclutamento due dirigenti tecnici.

29/05/2020

L’Azienda Rap S.p.A. che si occupa della gestione del servizio d’Igiene Ambientale della Città di Palermo, in esecuzione della Determina numero 69 del 19 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione, informa che oggi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di numero due dirigenti tecnici della Società con competenze pregresse in sistemi di raccolta dei rifiuti e nel campo della gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato per la durata di due anni rinnovabili, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Il bando integrale della selezione potrà essere visionato da oggi sul sito web del Comune di Palermo (www.comune.palermo.it) e della società Rap (www.rapspa.it) che rimanda al portale Amministrazione Trasparente area “Avvisi”.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione sulla GURS.

Per ogni eventuale informazione, rivolgersi all’area Risorse Umane di RAP - dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12.30, tel.091.6491751.

