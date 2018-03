Lavoro

Lavoro, assunzioni come Hostess e Steward di bordo per NTV-Treni Italo

La NTV-Treni Italo, annuncia che assumerÓ Hostess & Steward di bordo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2018 - 17:43:15 Letto 386 volte

La NTV, la società ferroviaria proprietaria dei Treni Italo, annuncia in vista di un nuovo ampliamento che assumerà Hostess & Steward di bordo a cui basterà avere solo il diploma come titolo di studio richiesto.

Le mansioni delle Hostess e Steward, sono quelle di accogliere i viaggiatori, curare il loro comfort e le relazioni instaurando un rapporto di fiducia con i clienti, dovranno gestire il processo di informazione offrendo ai clienti una continua assistenza per qualsiasi richiesta inoltrata; dovranno garantire il servizio catering a bordo treno, promuovere ed effettuare attività di vendita e controllo dei biglietti in stazione e a bordo treno, etc.

I requisiti richiesti per le selezioni di Hostess e Steward:

- Diploma di scuola superiore

- Ottima conoscenza della lingua Italiana

- Disponibilità a lavorare su turni e fuori dal distretto di assegnazione

- Conoscenza di una seconda lingua straniera (preferenziale)

- Disponibilità a lavorare nei festivi

- Disponibilità ad erogare il servizio di catering a bordo treno

- Disponibilità e attitudine alla vendita

- Standing curato

- Inglese fluente

Sono bene accette le esperienze di lavoro precedenti in alberghi, tour operators, crociere, compagnie aeree o esperienze all'estero. É gradita la conoscenza di una seconda o terza lingua straniera.

Il tipo di contratto è di apprendistato della durata di 24 mesi e disponibilità a lavorare sulla sede di Milano.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!