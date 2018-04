Concorsi

Lavoro, concorso del Ministero dell'Istruzione: 253 posti, 17 in Sicilia

Indetto per la posizione di funzionario amministrativo-giuridico-contabile

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2018 - 12:00:33 Letto 399 volte

Nuove opportunità di lavoro dal MIUR, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha indetto un concorso pubblico per la posizione lavorativa di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, per un totale di 253 posti. Le posizioni aperte destinate al territorio della regione Sicilia saranno 17. Tra i requisiti fondamentali per l'ammissione al concorso: cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, posizione regolare nei confronti del servizio di leva.

Le modalità del concorso consisteranno in due esami, uno scritto e uno orale, volti a verificare le competenze negli ambiti della contabilità, della cultura amministrativa e giuridica, e di analisi e sintesi; particolare attenzione anche alla dimestichezza con la lingua inglese e con l’informatica.

Il MIUR fa sapere che la domanda di partecipazione andrà presentata entro le ore 12 del 27 aprile 2018, e che in caso di un consistente sovrannumero delle domande ricevute si procederà innanzitutto ad un esame preliminare di selezione, composto da 100 domande basate sulle stesse discipline oggetto dell’esame scritto vero e proprio.

A questo link tutte le informazioni complete, il bando del MIUR e la domanda di partecipazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!