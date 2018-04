lavoro

Indetto un concorso pubblico per quasi mille posti di lavoro all'Inps.

28/04/2018

Indetto un concorso pubblico per quasi mille posti di lavoro all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Per poter partecipare al concorso è necessaria, fra gli altri requisiti, una laurea magistrale o del vecchio ordinamento. La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata utilizzando il servizio online entro e non oltre le ore 16 del 28 maggio 2018.

