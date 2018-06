lavoro

Lavoro, crescono le offerte in Sicilia: Catania e Palermo tra le prime città

Crescono le offerte di lavoro in Sicilia.

06/06/2018

Crescono le offerte di lavoro in Sicilia. Secondo l’Osservatorio InfoJobs, nel 2017 si è registrato un incremento del 32,9% rispetto al 2016, trainata dalla città di Catania che si conferma prima provincia per offerte di lavoro con una quota del 31,2%, davanti a Palermo (26,3%) e a Messina (9,5%).

Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Trapani con l’8,8% e Ragusa con il 7,7%. Chiudono la rosa delle province Siracusa (7,1%), Agrigento (5,3%), Caltanissetta (2,1%) e infine Enna (1,9%).

Tra le professioni più ricercate, agenti commerciali con competenze specifiche nella gestione delle vendite, dirigenti nel commercio in grado di gestire il personale e specialisti delle relazioni pubbliche con padronanza delle lingue straniere per accogliere i numerosi turisti provenienti da tutto il mondo. Il canale più utilizzato è internet che raccoglie il 99,8% delle offerte pubblicate, di cui il 40% passa da InfoJobs, piattaforma numero uno per la ricerca di lavoro online in Italia, con 4 milioni di profili registrati e oltre 4.000 aziende attive nel 2017.

