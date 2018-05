Concorsi e Lavoro

Concorso INPS: assunzione di 967 consulenti protezione sociale INPS

Concorso INPS pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 967 consulenti protezione sociale INPS, area C, posizione economica C1.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n° 34 del 27 Aprile 2018 il concorso per titoli ed esami, presso l’Inps. A bando 967 posti come consulente di protezione sociale. Le istanze di partecipazione al concorso dovranno essere prodotte entro le ore 16.00 del 28 maggio e dovranno essere inviate esclusivamente tramite il portale online dell’Inps, compilando l'apposito modulo. Oltre i titoli obbligatori di accesso, verranno riconosciuti dei punteggi per alcune certificazioni tra cui quelle informatiche come sotto evidenziato:

Art. 9

Valutazione dei titoli

Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda:

1 punto per possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base;

ECDL Full Standard

Maxi Concorsone in Enel: 2000 posti di lavoro anche prima esperienza

Enel, la principale azienda elettrica italiana presieduta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 25,5%, ha presentato un nuovo piano di assunzioni in cui saranno inserite più di 2000 nuove risorse grazie ad una serie di prepensionamenti dei dipendenti attuali. Il turnover porterà quindi ad una riduzione del personale di oltre il 14%, e creerà una serie di nuove assunzioni che saranno effettuate a breve.

Le assunzioni riguarderanno una serie di figure specifiche che si occuperanno per la maggior parte dello sviluppo delle nuove tecnologie e di energie alternative, per cui è facile aspettarsi una grossa richiesta di personale con formazione tecnico-scientifica e ingegneristica, ma anche giovani senza esperienza potranno usufruire dell’opportunità di fare uno stage o un tirocinio retribuito della durata di sei mesi o un anno.

Tutti gli assunti entreranno a far parte degli oltre 69.000 dipendenti che l’azienda conta in oltre 30 paesi nel mondo.

Come Candidarsi:

Tutti gli interessati ai posti di lavoro che saranno disponibili nel Gruppo Enel possono visitare il sito web ufficiale dell’azienda nella pagina relativa alle posizioni aperte (lavora con noi). In tale pagina i candidati possono registrare il proprio curriculum vitae in corrispondenza degli annunci attivi di proprio interesse, tramite il comodo form online. I candidati saranno contattati telefonicamente se ritenuti idonei dall’azienda ed eventualmente convocati per un colloquio orale successivamente.

Pubblicato il Bando del Concorso 2.000 Allievi Carabinieri 2018 Aperto ai Civili

C'è tempo fino al 14 giugno per partecipare al bando degli allievi carabinieri 2018. Il Concorso per esami e titoli - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n.38 del 15-5-2018 - prevede il reclutamento di 2mila allievi carabinieri in ferma quadriennale.

I posti disponibili per il Concorso Allievi Carabinieri 2018 Aperto ai Civili sono 2.000 suddivisi nella seguente maniera:

1.056 posti sono riservati ai VFP1 in servizio e in rafferma 452 posti sono riservati ai VFP1 in congedo e ai VFP4 in servizio o in congedo 460 posti sono riservati ai civili 32 posti sono riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo

È stabilito in 80 il numero dei vincitori dei concorsi da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per il successivo impiego nelle relative specialità.

REQUISITI DEL CONCORSO

Per concorrere ai posti esplicitati nei punti 1, 2, 3 e 4 bisogna possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici

b) avere, se minori, il consenso di chi esercita la potestà

c) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica

d) aver tenuto condotta incensurabile e non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi

e) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione

Oltre ai suddetti requisiti, a seconda dei posti per i quali si concorre, bisogna possedere ulteriori requisiti.

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 1.056 POSTI

Possono concorrere i VFP1 in servizio da almeno 7 mesi continuativi ovvero in rafferma annuale che:

– non abbiano presentato nell’anno 2018 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare;

– non abbiano superato il ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 452 POSTI

Possono concorrere VFP1 e VFP4 in congedo, inoltre, possono concorrere i VFP4 in servizio (questi ultimi non devono aver presentato nell’anno 2018 domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare) che:

– non abbiano superato il ventottesimo anno di età. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 460 POSTI

Possono concorrere tutti i cittadini italiani che:

– abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano prestato servizio militare;

– abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017-2018, un diploma di istruzione secondaria superiore (diploma quinquennale)

REQUISITI PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI 32 POSTI

Possono concorrere i cittadini italiani in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:

– abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo anno. Il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano prestato servizio militare;

– abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2017-2018, un diploma di istruzione secondaria superiore (diploma quinquennale)

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda fatta eccezione per i concorrenti alle riserve dei posti 3 e 4 che potranno conseguire il diploma entro il termine dell’anno scolastico 2017-2018.

La domanda di partecipazione al Concorso 2.000 Allievi Carabinieri 2018 Aperto ai Civili dovrà essere compilata e inviata a partire dal 16 Maggio 2018 e non oltre il 14 Giugno 2018.

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on-line, tramite l’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri, seguendo le istruzioni per la compilazione fornite dal sistema automatizzato e nel Bando di Concorso.

SCUOLA POSIZIONI E AGGIORNAMENTI DI GRADUATORIE

Il 2018 è l’anno dei tre concorsi per l’immissione in ruolo dei docenti precari della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado attraverso il nuovo percorso FIT.

Nel 2019 sarà la volta dei docenti della Scuola Primaria eppure molti sono i docenti che hanno già deciso di non far parte della partita per continuare a lavorare con le Supplenze e le Graduatorie d’Istituto, che saranno riaggiornate nel 2020.

L’aggiornamento delle Graduatorie d’istituto di II e III fascia, contrariamente a quanto sostenuto da molti, avverrà regolarmente nel 2019- 2020.

Dopo l'entrata a regime del nuovo sistema di reclutamento dei docenti, previsto dalla L. 107 e successivi decreti attuativi, limitatamene alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado, sarà necessario ricorrere alle supplenze, per le quali dovranno essere utilizzate le graduatorie d'istituto. Le graduatorie d'istituto sono state aggiornate nel giugno 2017, pertanto nel maggio/giugno 2020 dovranno essere riaggiornate.

Quindi per il nuovo triennio 2019/2020 anche chi non è ancora in III fascia potrà inserirsi.

Il bando per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di II e III fascia, atteso per la primavera 2020, sarà probabilmente l'ultima chance per accedere all'insegnamento senza abilitazione.

Ecco quindi che diventa molto importante non farsi scavalcare in graduatoria da chi ha acquisito titoli culturali valutati complessivamente anche 12 punti, agendo nel medesimo modo per aumentare il proprio punteggio titoli, basando la propria strategia sulle ultime tabelle disponibili (DM 374 del 01/06/2017) e pianificando adeguatamente e con larghissimo anticipo la frequenza a corsi e master e ottimizzandone le scelta.

Anche chi parteciperà ai concorsi deve prepararsi all'aggiornamento delle graduatorie nel 2020?

Nelle intenzioni del governo, il nuovo sistema di reclutamento dei docenti con il FIT dovrebbe andare a regime in non meno di dieci anni, ma già si è capito che soprattutto in alcune regioni e per alcune classi di concorso, i vincitori di concorso, anche riservati, impiegheranno molti anni per accedere al ruolo, per cui è importante per tutti avere un buon posizionamento nelle graduatorie di II e III fascia del 2020.

Com’è consigliabile muoversi?

Ai fini di un buon posizionamento in Graduatoria d’Istituto di II e soprattutto di III fascia è importante operare nel seguente ordine:

Conseguire immediatamente ECDL Specialised IT Security (1,5 punti) e LIM o Tablet (0,50 punti) per raggiungere il massimo punteggio attribuibile per le certificazioni informatiche; Intraprendere un percorso di certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR, possibilmente per gradi. Primo obiettivo livello B2 (minimo livello valutabile in graduatoria), per poi eventualmente passare nell’arco di 3 anni al livello C1 e C2 e ottenere quindi fino a 3 punti per la III fascia e 6 per la II fascia. Frequentare Master o Corsi di Perfezionamento da 1.500 ore e 60 CFU per ottenere fino a 12 punti.

A tal proposito, inizia subito il tuo percorso formativo con INFORMATICA NETIZEN, leader nella formazione informatica, Test Center Aica, che offre tante possibilità per i propri utenti di formazione e conseguimento presso la propria sede delle certificazioni richieste per l’ottenimento dei punti ai fini della richiesta formativa per i Concorsi in atto e anche per rispondere alle richieste del mercato del lavoro.

Oggigiorno la scarsa preparazione della forza lavoro italiana all'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è un handicap non secondario ed anzi, con lo sviluppo di queste tecnologie, diventa una autentica palla al piede per lo sviluppo socio-economico del Paese e penalizza la stessa competitività dell'Azienda Italia.

INFORMATICA NETIZEN è sita a Palermo in piazza San Lorenzo, 10.

Per Informazioni e prenotazioni corsi ed esami:

Tel. 091 688 82 36

LAVORO

MD cerca personale anche a Palermo: ecco come candidarsi

MD, nota catena di discount con punti vendita sparsi in tutta Italia, è alla ricerca di personale anche a Palermo. Visto il progetto di aprire 180 nuovi negozi entro il 2021, sono molte le offerte lavorative pubblicate sul sito ufficiale dell'azienda.

Le città in cui MD sta cercando personale sono molte e dislocate su tutto il territorio italiano. Tra queste troviamo anche Palermo (ma anche, tra le altre, Sassari, Milano, Bologna, Monza, Parma, Rimini, Ivrea, Piacenza, Torino, Brescia, Napoli, Avellino). Le mansioni da svolgere variano in base all'annuncio: si va dallo store manager al vice store manager, fino agli addetti ai vari reparti dei punti vendita.

Per chi fosse interessato a lavorare in uno dei punti vendita MD della propria zona, presentare la candidatura è facile e intuitivo. Basta collegarsi al sito ufficiale dell'azienda e accedere alla sezione «Lavora con noi».

