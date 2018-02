Lavoro

Lavoro in Sicilia perché fare polizze contro la perdita del posto

I sindacati per il nuovo anno chiedono al governo più tutele e possibilità per i giovani

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2018 - 11:19:43 Letto 379 volte

In tutta Italia si registrano grossi problemi di stabilità per i lavoratori dipendenti del settore privato e anche quello pubblico inizia a scricchiolare. È al Sud del Paese però che si registrano le situazioni più critiche in merito al mercato del lavoro. La Sicilia è una terra con grande potenziale, ma spesso dimenticata dalle istituzioni e da chi dovrebbe tutelare i diritti dei lavoratori. Si stanno impegnando i sindacati che per il nuovo anno chiedono al governo più tutele e possibilità per i giovani.

Mercato del Lavoro in Sicilia

Uno studio dello scorso anno ad opera dell’Osservatorio di Infojobs ha evidenziato una buona ripresa per la Sicilia che rispetto al 2016 ha visto una crescita del 25,5 % delle offerte di lavoro. Nello stesso periodo analizzato in tutta Italia la crescita media era positivo ma solo del 16,4 %, il che fa ben sperare per l’Isola.

Sempre secondo questo studio i settori più interessanti per il mercato del lavoro siciliano sono quello delle telecomunicazioni e delle pubbliche relazioni e degli eventi, seguiti a ruota dal commercio, distribuzione e GDP, dall’ambito marketing e comunicazione e infine dalle organizzazioni senza scopo di lucro.

La maggior parte delle offerte di lavoro si concentrano nella provincia di Catania, seguita da Palermo e da Messina.

Un quadro che offre buone speranze ai disoccupati della bella Sicilia, ma è evidente che non solo sull’Isola ma in tutto il Paese resta ancora molto da fare per garantire il diritto al lavoro a tutti i cittadini.

Assicurazioni contro la perdita di lavoro

Chi un posto di lavoro ce l’ha oggi in Italia non è comunque al sicuro. Il futuro fatica ad essere programmato e sopratutto sereno per la maggior parte delle famiglie, non di meno in terra siciliana. A dare supporto e quel po’ di tranquillità in più ai lavoratori sono le compagnie assicurative con le polizze dedicate alla tutela della perdita del lavoro.

Come funzionano

Le assicurazioni contro la perdita del posto di lavoro sono un prodotto molto utile soprattutto se si possiede un mutuo o un prestito o se si è il maggior portatore di reddito del nucleo famigliare.

Il prodotto assicurativo contro la perdita del lavoro è dedicato esclusivamente ai dipendenti del settore privato assunti con contratto a tempo indeterminato. Ad essere tutelati sono dunque solamente i professionisti con il posto fisso in aziende private, che non abbiamo presentato dimissioni spontanee o che hanno ricevuto buona uscita per completamento del rapporto.

Un’azienda per quanto solida può ritrovarsi a dover ridimensionare il numero di dipendenti, a chiudere una sede o a dichiarare fallimento e di conseguenza a mettere a rischio il posto di lavoro anche dei dipendenti a tempo indeterminato.

Sottoscrivendo una polizza di questo tipo si ha diritto ad un supporto economico pari all’80% dello stipendio assicurato in fase di contratto per un periodo che va dai 400 ai 520 giorni.

Le assicurazioni contro la perdita del lavoro offrono inoltre copertura in caso di decesso derivante da infortunio o casi di invalidità permanente, qualunque sia il tipo di lavoro svolto dall’assicurato.

Nel caso in cui ci si trovi a dover affrontare un licenziamento si può richiedere l’indennizzo spettante alla compagnia assicurativa presentando la documentazione debitamente compilata che attesti la situazione: la lettera di licenziamento, l’iscrizione agli elenchi per i disoccupati o per la mobilità, ecc.

Come avere un preventivo

Un preventivo per una polizza contro la perdita del lavoro può essere richiesto in modo tradizionale presso broker e agenzie sul territorio o in alternativa consultando i portali specializzati in comparazione. Per richiedere e calcolare l’ammontare del premio assicurativo sono sufficienti pochi dati personali, l’azienda per la quale si lavora e l’indennizzo mensile pattuito. Si deve dichiarare inoltre la presenza di un contratto a tempo indeterminato da minimo 2 anni e di non avere relazioni di parentela con l’amministratore della società.

Quanto costano

Come per la maggior parte delle assicurazioni è difficile dare una definizione univoca dei prezzi. Le variabili che incidono sul premio sono moltissime e personali a partire dallo stipendio assicurato, così come dalla stabilità dell’azienda di appartenenza e dalle condizioni che si stabiliscono in fase di contratto. I costi per questo tipo di polizze non sono comunque troppo elevati e sono facilmente accessibili per i dipendenti di qualunque livello. Per avere un’idea specifica puoi richiedere il costo qui secondo le tue esigenze specifiche.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!