Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo offre 1500 nuove assunzioni.

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo offre 1500 nuove assunzioni. Grazie all'accordo firmato il 21 dicembre 2017 con le organizzazioni sindacali, Intesa-Sanpaolo provvederà per il prossimo triennio (2018-2020) all'uscita di 9 mila lavoratori che andranno in pensione e all'inserimento di 1500 nuove risorse.

Le prime 1.000 nuove assunzioni verranno effettuate con contratto a tempo indeterminato, con maggiore riguardo per le categorie protette (collocamento obbligatorio), per la rete, per le aree svantaggiate del Paese e per i nuovi mestieri e tenendo conto delle persone che ancora oggi lavorano nel gruppo con contratto a tempo determinato.

Le altre 500 assunzioni verranno effettuate con contratto misto, ovvero contratto combinato tra rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato part time e rapporto di lavoro autonomo. Quest'ultima tipologia di inserimento sarà utilizzata soprattutto per la figura di Consulente Finanziario, che dovrà essere iscritta al relativo Albo professionale.

