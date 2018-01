lavoro

Lavoro, rapporto Ocse: studenti italiani scelgono le materie sbagliate

Pochi laureati e in materie sbagliate.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/01/2018 - 15:17:51 Letto 301 volte

Pochi laureati e in materie sbagliate. Il rapporto Ocse "Education at a Glance 2017/Uno sguardo sull'educazione" è impietoso nei confronti dell'istruzione italiana: solo il 18% degli italiani è laureato. La media dei 35 paesi più importanti del mondo è al 37% e l'Italia è penultimo nella classifica, davanti solo a Messico. E questo è solo uno dei dati che fotografa un quadro drammatico del caso Italia.

Le discipline più scelte dagli studenti italiani sono le materie umanistiche e le scienze sociali. Ma queste materie danno poche possibilità di lavoro. La scelta dei giovani italiani è poco legata ai bisogni dell’economia. “In Italia ci sono prospettive insufficienti di lavoro e bassi ritorni finanziari in seguito al conseguimento di un titolo di studio terziario”, evidenzia il rapporto Education at a Glance 2017.

Le prospettive di lavoro per i laureati sono inferiori a quelle dei diplomati: nel 2016 solo il 64% dei laureati tra i 25 e i 34 anni aveva un lavoro; un giovane su quattro non è occupato e non studia. Peggio dell’Italia per numero di Neet c’è solo la Turchia.

Nel 2014 l’Italia ha dedicato solo il 4% del Pil all’istruzione, contro il 5,2% della media Ocse.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!