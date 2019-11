lavoro

Lavoro, Sicilia sempre più maglia nera

Sicilia in fondo alla classifica per occupazione dei giovani in possesso di un diploma di scuola superiore: solo poco più di 2 su 10.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2019 - 11:23:03 Letto 352 volte

Studiano in pochi. Ma anche chi riesce a ottenere il diploma trova un lavoro con difficoltà. L’ennesima impietosa fotografia della Sicilia è scattata della Commissione europea che piazza la Regione in fondo alla classifica per occupazione dei giovani in possesso di un diploma di scuola superiore: solo poco più di 2 su 10.



Nel 2018, l’Isola è precipitata in fondo alla classifica tra le oltre 450 regioni, peggiorando la performance del 2017.



“Nel 2018, l’82 per cento dei neodiplomati – spiegano da Bruxelles – era impiegato. In altre parole, l’82 per cento dei giovani di età compresa tra 20 e 34 anni che avevano conseguito con successo almeno un livello di istruzione secondaria superiore negli ultimi 3 anni e che non frequentavano l'istruzione superiore lavoravano”.



“Questo dato – continuano i tecnici che gestiscono la banca dati della Commissione europea – è cresciuto per cinque anni consecutivi, rispetto a un minimo relativo del 75 per cento nel 2013, registrato a seguito della crisi finanziaria ed economica globale”.



Ma in Sicilia a tre anni dalla maturità soltanto il 27 per cento dei giovani siciliani di età compresa fra i 20 e i 34 anni lavorava. L’anno precedente, nel 2017, il dato era più incoraggiante: il 31,5 per cento.



È il confronto con le medie nazionali e europee che definisce l’enorme gap che allontana l’Isola dalle regioni italiane più progredite e da quelle europee dove sembra non esistere disoccupazione giovanile.



A livello nazionale, lo specifico tasso di occupazione schizza al 56,4 per cento, più del doppio rispetto a quello siciliano e in aumento rispetto al 2017. Con i giovani emiliani diplomati che sfiorano il 75 per cento. Mentre la media europea è di poco al di sotto dell’81 per cento. “In 75 regioni, concentrate in gran parte della Repubblica Ceca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia, il livello di occupazione dei giovani diplomati supera il 90 per cento”, concludono da Eurostat.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!