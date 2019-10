lavoro

L'azienda etica che dà lavoro anche ai cinquantenni

Eureka Evolution Srl, una realtà imprenditoriale che vanta oltre 50 dipendenti.

09/10/2019

Eureka Evolution Srl è una realtà imprenditoriale che vede la luce una decina di anni fa grazie al volere di due professionisti Dario Bonura e Roberto Catalano che nel Gennaio del 2012 decisero di unire le proprie forze e che si vanta di essere azienda partner di AMG Gas e Luce (ex municipalizzata del comune di Palermo) e della multinazionale dell’energia Edison.

Nata come agenzia commerciale è divenuta in pochi anni azienda commerciale-gestionale che vanta oltre 25 dipendenti e altrettanti collaboratori a progetto per una realtà che tocca le 50 anime.

Oltre al contact center si affiancano gli sportelli territoriali gestiti per i committenti, vero punto di riferimento a Palermo e provincia ed Agrigento.

A luglio del 2018 nasce a Palermo lo sportello Eureka di via Imperatore Federico 33 che espleta servizi per il committente AMG Gas e Luce, con una superfice di 150 mq e impiega 7 risorse e che nel suo primo anno ha contrattualizzato oltre 3000 clienti e servito oltre 12 mila clienti palermitani.

Ci siamo circondati di collaboratori esperti, come il responsabile call center, il responsabile back office, e il responsabile degli sportelli, spiegano Bonura e Catalano: “le persone sono al centro della nostra impresa, i nostri servizi dipendono dalla sinergia armonica con i lavoratori”. Stiamo crescendo in maniera progressiva perché puntiamo sulla qualità e sull’efficienza. Crediamo nel dialogo costruttivo e nella nostra azienda vi è un clima di armonia molto positiva. Valorizziamo le competenze di ognuno in un clima di profondo rispetto reciproco. Altro aspetto importante è la formazione continua.

Bonura e Catalano insistono sul valore sociale dell’impresa e dicono di essere orgogliosi di aver investito in un territorio fragile sul piano industriale come Palermo. Abbiamo iniziato con contratti a progetto e da quest’anno abbiamo intrapreso un piano di stabilizzazione con l’assunzione di una decina di operatori telefonici. Siamo una realtà in controtendenza, che in un settore che sta vivendo momenti di crisi e drammi sociali per l’occupazione, investe sulle proprie risorse donandogli stabilità lavorativa. E non solo giovani dai 18 ai 35 anni, anche quarantenni e cinquantenni, perché bisogna dare alle persone di ogni età opportunità di lavoro. Sempre puntando sulla qualità ed il merito.

Sul piano produttivo vi è un dato notevole che mostra la nostra crescita, entro fine anno apriremo la nostra ottava sede con una ubicata nella città di Agrigento.

Per il futuro Bonura e Catalano stanno lavorando alla seconda fase del progetto, ovvero affiancare al contact center e agli sportelli il lato web e puntano a conquistare altre commesse lavorative.

