Le previsioni delle criptovalute per il 2021 e il loro andamento di mercato

Il 2021 sarà un anno positivo o negativo per la moneta virtuale?

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/01/2021 - 17:15:04 Letto 347 volte

Come ogni inizio anno è tempo di effettuare le previsioni in materia di economia e pare proprio che il 2021 riservi un trend positivo per gli investimenti in moneta virtuale, come già accaduto alla fine del 2020, quando le criptovalute hanno raggiunto dati favorevoli nelle statistiche della finanza e dell’economia a livello mondiale. Le domande che si stanno ponendo gli economisti non riguardano soltanto gli investimenti in moneta virtuale, in quanto è un argomento ad ampio raggio che include, ad esempio, anche investire in ETF, ossia operare attraverso un fondo di risparmio insieme ad altri investitori.

La risposta non è semplice e prevede un’analisi dettagliata, Michael Novogratz (CEO del brand Galaxy Digital Partners) si concentra sugli investimenti delle criptovalute e la sua analisi mette in evidenza come entro la fine di quest’anno il prezzo sia destinato a salire. Anche altri esperti del settore sono ottimisti e (dati alla mano) intravedono movimenti positivi riguardo gli investimenti in moneta virtuale. È fondamentale però, saper scegliere su quale criptovaluta investire e studiare nei dettagli i movimenti di mercato, le oscillazioni e tutto ciò che concerne questo settore. Infatti, ci sono anche esperti pianificatori finanziari che mostrano maggiore prudenza, riguardo i risultati, le previsioni e dunque gli investimenti in criptovalute nel 2021, proprio perché è importante comprendere i rischi associati a questo tipo di operazioni finanziarie, come afferma il presidente e fondatore di Bone Fide Wealth Douglas Boneparth.

Boneparth sostiene che le criptovalute rappresentano un asset altamente speculativo e che anche se i titoli sono incoraggianti, bisogna sempre guardarsi indietro per comprendere meglio i suoi pregi e studiare anche i difetti.

La risposta comprende sia lati positivi che fattori negativi, da un lato bisogna comprendere nello specifico di cosa si tratta perché le monete virtuali non presentano le caratteristiche classiche degli investimenti (non sono soggette ad interessi, non producono guadagni sicuri, non pagano dividendi). Dall’altro lato, le previsioni positive lasciano intendere che le criptovalute confermeranno il trend positivo anche quest’anno.

Previsioni sugli investimenti ETF per il 2021

La sigla ETF rappresenta un fondo che viene negoziato in Borsa attraverso uno strumento finanziario utile a tracciare le oscillazioni degli asset tradizionali. Sono sempre di più le società di investimenti che offrono ETF per le criptovalute, perché negli ultimi anni hanno realizzato prestazioni positive sul mercato. Le monete virtuali sono sempre più presenti nei radar degli investitori provenienti dal mercato classico, il trading tradizionale viene dunque inglobato attraverso gli ETF che incoraggiano gli investimenti nelle monete digitali senza preoccuparsi della volatilità delle criptovalute.

A cosa fare attenzione quando si investe in monete virtuali

Nonostante il 2020 sia stato un anno positivo per le criptovalute, è fondamentale prestare attenzione sempre quando si investe in monete virtuali, perché non è un’operazione priva di insidie. Infatti, proprio l’anno scorso ha mostrato un primo momento di ribasso e successivamente un rialzo, segno che è sempre fondamentale comprendere i movimenti di mercato dal punto di vista finanziario e affidarsi ad investimenti economici solidi anche in questo settore.

Da novembre del 2020 il prezzo delle criptovalute è in costante rialzo, quindi è possibile capitalizzare su questo tipo di mercato. In questo periodo il valore ha mostrato un incremento notevole raggiungendo un aumento del 200% e registrando un incremento del 380% nell’ultimo anno. Proprio la grande dinamicità della moneta virtuale, sta convincendo sempre di più gli investitori e questo è solo uno dei motivi per cui il trend rimarrà positivo anche per il 2021.

