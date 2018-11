economia siciliana

L'economia siciliana cresce ma la svolta tarda ad arrivare

Un leggero miglioramento ma la svolta economica ancora non arriva. L'economia siciliana cresce nei primi sei mesi di quest'anno ma lo fa lentamente e restando indietro sia rispetto al resto d'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/11/2018 - 21:53:24 Letto 362 volte

Un leggero miglioramento ma la svolta economica ancora non arriva. L’economia siciliana cresce nei primi sei mesi di quest’anno ma lo fa lentamente e restando indietro sia rispetto al resto d’Italia che rispetto a quello che era il tessuto economico dell’Isola prima degli ultimi dieci anni di crisi. Stabile l’occupazione, in crescita le imprese di maggiori dimensioni ma anche una perdurante crisi dell’edilizia e un preoccupante segnale di frenata nel turismo per quanto riguarda le presenze degli italiani in Sicilia. E’ l’analisi dei tecnici di Banca d’Italia contenuta nell’ultimo aggiornamento del consueto report “L'economia della Sicilia” illustrato oggi dal direttore della sede di Palermo della Banca d'Italia, Pietro Raffa.

"I primi sei mesi del 2018 - ha detto incontrando i giornalisti - confermano la fase di moderata crescita dell'economia. Si tratta di un dato positivo e incoraggiante, ma sicuramente è un andamento che non è in grado di colmare i ritardi dell'economia siciliana rispetto al resto del Paese. Occorre stabilire un percorso di crescita più credibile per avvicinare l'occupazione siciliana al resto del Paese". Resta stabile l'occupazione in Sicilia nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2017. Il numero di occupati, infatti, è in linea con il dato della prima metà dell'anno scorso. All'appello rispetto al periodo pre-crisi (2008) però mancano 100mila unità. "Questo significa che la ripresa non ha riguardato il mercato del lavoro e che resta la differenza rispetto alla media nazionale e al dato del Mezzogiorno, dove il dato sull'occupazione ha fatto registrare incrementi più consistenti", ha spiegato Pietro Raffa. Il tasso di disoccupazione è lievemente cresciuto, per effetto di un aumento della partecipazione al mercato del lavoro, attestandosi al 22,3 per cento, il doppio rispetto alla media nazionale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!