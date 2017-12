licenziamenti

Licenziamenti e tagli di stipendi per i lavoratori delle mense dei vigili del fuoco

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/12/2017 - 11:58:16 Letto 449 volte

Brutte notizie per circa 80 lavoratori dell’appalto mensa dei Vigili del Fuoco della Sicilia in forza nella ditta “Le Palme Ristorazione” . Il nuovo bando di gara ha sancito la perdita occupazionale di alcuni lavoratori e una forte riduzione dei salari di altri, alle soglie della povertà.

“Malgrado tantissimi anni di servizio presso le mense dei Vigili del fuoco regionali – afferma Mimma Calabrò segretario generale della Fisascat Sicilia -, dal primo di gennaio questi lavoratori vedranno decurtato lo stipendio per una determinazione ministeriale che vede la chiusura delle mense dei distaccamenti. E ormai divenuta una situazione insostenibile quella degli appalti continua il segretario , in quanto la formulazione dei bandi ricade sempre negativamente sulle tasche dei lavoratori ed delle loro famiglie nonché alla collettività per i costi legati alla nuova indennità di disoccupazione (naspi). Auspichiamo in un intervento della Prefettura a cui abbiamo già fatto richiesta affinché possano rientrare queste criticità probabilmente frutto di una politica oltransista di spending review che colpisce le fasce più deboli della società. Sarebbe meglio puntare invece sulla lotta all’evasione fiscale e ad una più oculata gestione delle risorse” conclude la Calabrò.

