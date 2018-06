Lunedì arriva la 14esima per 327mila pensionati siciliani

14esima

Lunedì sarà accreditata la 14esima a circa 3,5 milioni di pensionati che ne hanno diritto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/06/2018 - 11:56:00 Letto 406 volte

Lunedì sarà accreditata la 14esima a circa 3,5 milioni di pensionati che ne hanno diritto, ovvero chi ha compiuto 64 anni e ha un reddito lordo mensile che non superi i 1.000 euro. L'importo medio sarà di 500 euro (da 336 euro a 655,20 euro a seconda dei contributi versati) per una spesa complessiva intorno agli 1,7 miliardi.

La 14esima per i pensionati viene erogata in automatico dall'Inps, ma nel caso in cui l'Ente non dovesse conoscere la condizione reddituale del beneficiario è necessario farne richiesta. "In tal caso - ricorda la Spi Cgil -basta recarsi presso una sede del Sindacato e inoltrare apposita domanda".

Lunedì a beneficiare dell'assegno saranno più donne che uomini, considerato che mediamente hanno redditi da pensione più bassi principalmente a causa di carriere lavorative discontinue e frammentate. Le regioni dove arriverà il più alto numero di 14esime saranno la Lombardia (470mila), la Sicilia (327mila), la Campania (313mila) e il Veneto (300mila).

"La quattordicesima per i pensionati - ricorda il segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti - nasce da un accordo tra sindacati e governo nel 2007 ed è stata ulteriormente rafforzata ed estesa con l'intesa sottoscritta nel 2016". "Lo scorso anno infatti 2 milioni di pensionati l'hanno ricevuta maggiorata del 30% e oltre un milione l'ha avuta per la prima volta. È uno strumento importantissimo che porta un po' di risorse in più nelle tasche dei pensionati con redditi medio-bassi", dice ancora Pedretti che sottolinea che "rimetterci le mani come invece sentiamo dire in questi giorni. Sarebbe un danno incalcolabile verso persone che hanno lavorato una vita".

