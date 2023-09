Manovra

Manovra 2024, Urso: ''Non facciamo misure azzardate, i mercati ci sostengono''

''I mercati ci sostengono con la fiducia per gli interventi a favore delle imprese'', afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2023 - 09:51:02 Letto 809 volte

Sulla Manovra "non facciamo mai misure azzardate e i mercati ci sostengono con la fiducia per gli interventi a favore delle imprese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Il Giorno.

"Dei 16 miliardi di euro di ricollocamenti - aggiunge - più di 8 sono destinati al mio dicastero. Di questi, 4 miliardi serviranno a finanziare il Piano Transizione 5.0, altri 4 a sostenere le filiere strategiche in trasformazione con la concessione di incentivi alle imprese nella transizione green e digitale".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Facebook Urso

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!