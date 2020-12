revisione auto

Manovra, aumento di 10 euro per la revisione dell'auto

La norma introduce anche un buono 'veicoli sicuri'.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2020 - 16:42:45 Letto 395 volte

Il costo della revisione dei veicoli aumenta di 9,95 euro. E' quanto prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera.

La norma introduce anche un buono 'veicoli sicuri': in pratica, la prima revisione che verrà fatta entro tre anni sarà esentata dall'aumento ma il bonus varrà una sola volta e per un solo veicolo se si possiedono più auto.

I centri di revisione percepiranno dunque l'aumento che, nell'immediato, non ricadrà sui cittadini ma - per una sola volta - sarà compensato dallo Stato. La tariffa sarà aumentata con un apposito decreto del ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Mef, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della legge di bilancio.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!