marina militare e giovani

Marina Militare, concorso pubblico per oltre duemila assunzioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, il bando prevede requisiti di partecipazione minimi e idoneità psico-fisica. I dettagli

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/08/2018 - 10:50:07 Letto 573 volte

Il mondo dei concorsi pubblici non va mai in ferie: nonostante il ferragosto alle porte, ne è stato bandito uno dalla Marina Militare, aperto a tutti, che interesserà molti giovani. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, il bando prevede l’inserimento di 2225 giovani nei vari settori d’impiego del Corpo.

I requisiti di partecipazione sono minimi. Oltre ai soliti (cittadinanza italiana, godimento diritti civili, nessuna condanna e altro), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado, cioè il diploma di scuola media inferiore. Inoltre i candidati e le candidate (il concorso è ovviamente aperto a uomini e donne) dovranno avere una idoneità psico-fisica e attitudinale: le prove d’esame infatti saranno tutte basate proprio sulla verifica di questa idoneità, con vari tipi di test.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate tramite il sito web della Marina Militare seguendo le apposite istruzioni, dopo avere completato la registrazione al sito. A questo link le informazioni per verificare il bando completo e inviare la domanda di partecipazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!