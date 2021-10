concorsi pubblici

Maxi concorso Coesione per il Sud 2022: 313 funzionari per la Sicilia

E' on line il bando di concorso Coesione per il Sud per 2022 assunzioni, rivolte a laureati, con contratto a tempo determinato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/10/2021 - 10:01:10 Letto 445 volte

E' on line il bando di concorso Coesione per il Sud per 2022 assunzioni, rivolte a laureati, con contratto a tempo determinato.

La selezione è stata indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale sarà inserito in Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche - ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Per conseguire una certificazione ICDL/ECDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al fisso 091 688 8236 oppure al mobile 351 941 6657.

Visita il sito www.informaticanetizen.it.



Ben 1.270 risorse saranno assunte con la qualifica di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione, in particolare:

116 in Abruzzo;

53 in Basilicata;

178 in Calabria;

297 in Campania;

31 in Molise;

197 in Puglia;

164 in Sardegna;

234 in Sicilia.

Saranno assunti anche 733 funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE), con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, suddivisi in diverse regioni cioè:

74 in Abruzzo;

40 in Basilicata;

94 in Calabria;

189 in Campania;

21 in Molise;

149 in Puglia;

88 in Sardegna;

78 in Sicilia.

Per il profilo di Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) - con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni, identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati, definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio di dati utili alle Amministrazioni - sono previsti infine 19 inserimenti, così distribuiti:

7 in Abruzzo;

1 inBasilicata;

4 in Molise;

2 in Puglia;

4 in Sardegna;

1 in Sicilia.



La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica entro le ore 14.00 del 15 novembre 2021. Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Per conseguire una certificazione ICDL/ECDL o verificare la validità di quella in tuo possesso chiama al fisso 091 688 8236 oppure al mobile 351 941 6657.

Visita il sito www.informaticanetizen.it.

Fonte: informa-giovani.net

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!