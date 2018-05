mercatone uno

Mercatone Uno passa a Cosmo Spa: a rischio 48 lavoratori

Tredici punti vendita presenti in Sicilia del Gruppo Mercatone Uno passano a Cosmo Spa e i 48 impiegati dell'unità operativa di Carini rischiano il posto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/05/2018 - 20:48:45 Letto 306 volte

Tredici punti vendita presenti in Sicilia del Gruppo Mercatone Uno passano a Cosmo Spa e i 48 impiegati dell'unità operativa di Carini rischiano il posto perché la struttura resterà chiusa, non essendo ritenuta dall'acquirente nevralgica. Sono 34 in tutto i lavoratori interessati dalla cessione, di cui 19 a Palermo e 15 a Misterbianco. A dare notizia dell'esito dell'incontro che si svolto ieri al ministero dello Sviluppo Economico per discutere della vertenza è la Fisascat Palermo Trapani: “Ai lavoratori, al momento, oltre lo sconforto, resta il ricorso alla Cigs - afferma il segretario generale Mimma Calabrò - fino al gennaio 2019. Dopo di che potrebbe tristemente allungarsi la lista dei siciliani che hanno perso l’occupazione”.

In tutto sono 68 i punti vendita ceduti dal Gruppo Mercatone Uno: 55 andranno alla Shernon Holding Srl che continuerà ad operare nell’ambito dello stesso ambito merceologico di Mercatone Uno. Nelle sedi che invece rileverà la Cosmo Spa sono previste delle modifiche radicali.

“Già stamane - continua Calabrò - abbiamo ricevuto la comunicazione art. 47 da parte di Mercatone Uno in A.S. e Cosmo Spa con la quale si avvia la procedura per il trasferimento dei 13 punti vendita dal Gruppo all’acquirente. È evidente che quanto avverrà nei prossimi giorni, posto quanto rappresentato nel corso dell’incontro ministeriale, è da intendersi come punto di partenza. L’impegno della Fisascat Cisl, ad ogni livello - conclude la Calabrò – mirerà a individuare e verificare ogni possibile soluzione per garantire la maggiore occupazione possibile”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!