lavoro

''Metti in circolo il cambiamento'': bando per la selezione di 60 giovani

Metti in circolo il cambiamento, prorogata la presentazione delle istanze al 10 novembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/11/2019 - 13:20:10 Letto 345 volte

I giovani interessati a partecipare al progetto nazionale proposto dall'Associazione LVIA, denominato "Metti in circolo il cambiamento: Laboratori di comunità per la formazione e l'attivazione di soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, economica e ambientale”, potranno inviare le istanze di adesione entro e non oltre il prorogato termine del 10 novembre prossimo.



Il progetto, cui ha aderito anche l’Amministrazione comunale di Palermo, prevede, infatti, fra le altre attività anche la selezione di 60 giovani sul territorio nazionale da formare quali operatori territoriali per la tutela dell'ambiente e per la programmazione di modelli sostenibili di produzione e consumo, nella direzione di una transizione verso un’economia circolare.



Le modalità di presentazione delle istanze sono indicate nel bando pubblicato - unitamente alla scheda di adesione ed alla locandina - sul sito istituzionale il 2 ottobre scorso e consultabile cliccando qui.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!