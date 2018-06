Concorsi

Ministero dei Trasporti: concorso per 148 posti

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha indetto un concorso pubblico per 148 unità nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1...

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha indetto un concorso pubblico per 148 unità nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1, da assegnare presso le seguenti sedi:

Milano e sezioni di Alessandria, Varese, Lodi e Asti: posti 11;

Bergamo e sezioni di Lecco, Como e Sondrio: posti 6;

Torino e sezioni di Novara, Biella, Verbania e Vercelli: posti 9;

Brescia e sezioni di Cremona, Mantova e Pavia: posti 5;

Genova e sezioni di Cuneo, Imperia, La Spezia e Savona: posti 4;

Venezia e sezioni di Treviso e Belluno: posti 5;

Verona e sezioni di Vicenza, Rovigo e Padova: posti 7;

Bologna e sezioni di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forli-Cesena: posti 7;

Parma e sezioni di Piacenza, Reggio Emilia e Modena: posti 6;

Ancona e sezioni di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino: posti 5;

Roma e sezioni di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo: posti 14;

L'Aquila e sezioni di Pescara, Teramo e Chieti: posti 4;

Firenze e sezioni di Grosseto, Pistoia, Prato e Siena: posti 5;

Lucca e sezioni di Pisa, Livorno e Massa Carrara: posti 5;

Perugia e sezioni di Terni e Arezzo: posti 4;

Cagliari e sezioni di Sassari, Oristano e Nuoro: posti 8;

Napoli e sezioni di Benevento, Caserta, Campobasso e Isernia: posti 20;

Palermo: posti 1;

Catania: posti 1;

Salerno e sezioni di Avellino e Potenza: posti 4;

Bari e sezioni di Foggia e Matera: posti 9;

Preselezione:

L'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare una prova preselettiva che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento

logico-matematico, di carattere critico-verbale e di cultura generale.

Prove d’esame:

Le prove d’esame consistono in due prove scritte, una a contenuto tecnico - professionale e una a contenuto teorico-pratico, ed un colloquio.

Programma di esame:

Nozioni tecniche fondamentali: principi di fisica e di scienza delle costruzioni; elementi di scienza delle costruzioni; elementi di elettrotecnica; etc.

Requisiti di ammissione:

abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; godimento dei diritti civili e politici; idoneita' fisica all'impiego; non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; essere in possesso della Laurea magistrale in Ingegneria conseguente a laurea di 1° livello in ingegneria meccanica ovvero diploma di laurea in ingegneria meccanica; etc.

Domanda di ammissione:

La domanda deve essere presentata entro il trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando (8 luglio 2018).

Per verificare il bando completo e per poter inviare la domanda clicca qui.

Fonte: http://www.suntini.it/diariolavoro_min_trasporti.html

