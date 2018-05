Lavoro

Moncler: opportunità di lavoro e di stage

Moncler è uno dei marchi leader del made in Italy nel mondo. Nasce negli anni 50 a Grenoble in Francia, e precisamente a Monestier-de-Clermont (da cui prende il nome Moncler), inizialmente realizzando attrezzature per la montagna come tende, sacchi a pelo, mantelle, etc.

Negli anni successivi si specializza nell’abbigliamento, soprattutto nella produzione di piumini. Nel 2003, grazie all’ingresso nel Gruppo dell’imprenditore italiano Remo Ruffini, ha inizio un percorso di riposizionamento del marchio attraverso il quale i prodotti Moncler assumono un carattere sempre più unico ed esclusivo.

Oggi Moncler possiede migliaia di punti vendita in Italia e all’estero (Europa, America, Asia, etc.), ma per l'azienda uno dei pilastri del proprio successo è il capitale umano e per questo motivo è sempre alla ricerca di nuovo personale, infatti anche per il 2018 il Gruppo cerca nuovi candidati da assumere nei negozi e in sede.

Le offerte sono rivolte a personale esperto ma anche a giovani alla prima esperienza, per i quali l’azienda offre opportunità di stage. Per conoscere tutte le figure ricercate clicca qui.

