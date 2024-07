lavoro

Negozi Calzedonia: 290 nuove assunzioni in Italia

L'azienda cerca Responsabili, Coordinatori di negozio ed altre figure.

10/07/2024

Calzedonia, leader nel settore dell’abbigliamento, assumerà 290 Responsabili dello Stile, che dovranno ideare e sviluppare collezioni innovative e di tendenza, coordinare tutte le fasi del processo di sviluppo del prodotto, effettuare analisi delle vendite dei clienti per migliorare continuamente le collezioni e partecipare a fiere e eventi di settore sui trend emergenti e sui materiali innovativi; Visual Merchandiser, i quali dovranno progettare e garantire la diffusione delle indicazioni espositive a tutta la rete commerciale, affiancare e trasferire sul campo agli staff dei punti vendita le tecniche di visual merchandising, confrontarsi con il business dell’azienda affrontando le sfide quotidiane del mondo retail e sviluppando familiarità con il contesto aziendale; Coordinatori del Negozio Online, che dovranno partecipare ai meeting con le altre funzioni aziendali affinché il sito sia sempre allineato rispetto alle iniziative commerciali e di comunicazione visual presenti sui punti vendita, coordinare il team di digital operation sulle attività di content management, newsletter, visual merchandising, web design e gestione dei cataloghi attraverso il tool interno di project management e gestire progetti speciali ed eventuali start–up; Specialisti in Strategie di Magazzino, che dovranno sviluppare e implementare le soluzioni più efficaci per la gestione interna del polo, individuare la sistemazione più idonea delle merci all’interno dei magazzini, gestire le attività di reintegro e risoluzione delle problematiche di saturazione e svolgere analisi per monitorare le performance di magazzino.

