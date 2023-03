lavoro

Negozi Calzedonia: nuove assunzioni di 300 Addetti Vendita e Responsabili Negozio

L'azienda è alla ricerca di diplomati e laureati per i punti vendita in Italia.

Calzedonia effettuerà 300 nuove assunzioni di Addetti Vendita, Responsabili Negozio, Assistenti Ufficio Prodotto, Impiegati Ufficio Clienti e Fornitori e tante altre figure da assumere presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Gli Addetti alla Vendita dovranno gestire il percorso di vendita e il supporto ai clienti nella loro esperienza in-store, riassortire l'area vendita e il magazzino e occuparsi di tutte le attività di cassa (pagamenti, POS, magazzino virtuale, prodotti, ordini, resi e rimborsi); i Responsabili di Negozio dovranno occuparsi della vendita, assistenza e fidelizzazione del cliente, supervisionare, motivare e formare lo staff, analizzare e monitorare gli incassi, gestire e organizzare il magazzino; gli Assistenti Ufficio Prodotto dovranno gestire i fornitori di materiali e accessori, gestire le codifiche dei materiali e il rapporto con le fabbriche per le indicazioni relative al prodotto, dare supporto per tutte le fasi di avanzamento della collezione e compilare le distinte base prodotto; gli Impiegati Ufficio Clienti e Fornitori dovranno registrare la contabilità, le bollette, le fatture e relativi pagamenti, controllare ed archiviare digitalmente le bolle doganali e occuparsi della gestione anagrafica dei negozi e dei clienti per tutto il gruppo tramite il gestionale SAP.

Oltre al diploma e alla laurea i candidati dovranno essere curiosi, flessibili, entusiasti, ambiziosi, concreti, semplici, precisi, proattivi, motivati, con grande energia, orientamento al cliente e al risultato, capacità organizzative, comunicative e relazionali, capacità di ascolto, saper lavorare in team e avere predisposizione alle relazioni interpersonali.

