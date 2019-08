lavoro

Negozi Camomilla assumono Diplomati e Laureati

Camomilla è alla ricerca di diverse figure da assumere presso i propri punti vendita presenti in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2019 - 10:42:59 Letto 357 volte

Camomilla, nota società italiana leader nella produzione di abbigliamento ed accessori moda (borse, zaini, portafogli ed altri), è alla ricerca di diverse figure per i settori retail e corporate, da assumere presso i propri punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale.

L’azienda ricerca soprattutto addetti vendita, i quali dovranno avere un’innata passione per la moda, capacità organizzative e relazionali, predisposizione a lavorare in team, flessibilità e disponibilità a lavorare su turni in modo da poter gestire al meglio tutte le attività operative all’interno dei negozi, accogliere, assistere e consigliare i clienti contribuendo a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto.

Gli altri profili riguardano addetti logistica, addetti controllo qualità, addetti area manager etc., ai quali l’azienda offre l’opportunità di condividere ogni giorno nuove sfide, mettendo alla prova il proprio talento.

Camomilla possiede oltre 230 negozi, è presente in più di 50 città in Italia e, nel 2009, approda anche nel mercato europeo di Francia, Spagna e Portogallo.

Per verificare tutti i profili ricercati e candidarvi potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_camomilla_agosto_2019.html

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!