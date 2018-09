lavoro

Negozi Camomilla: assunzioni di diplomati e laureati

Le figure ricercate al momento riguardano addetti vendita, assistenti amministrativi, addetti controllo qualità ed altre figure

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/09/2018 - 10:47:42 Letto 407 volte

Camomilla, azienda italiana produttrice di abbigliamento ed accessori moda, è stata fondata a Milano nel 1983 da Grazia e Maurizio Belloni, compagni di lavoro e di vita. I primi prodotti creati furono soprattutto borse, zaini, portafogli ed altri accessori moda, in seguito cominciarono a realizzare anche abbigliamento femminile.

Grazia e Maurizio Belloni proposero una linea in controtendenza rispetto a quella dei primi anni ’80, in cui prevaleva il nero come modello femminile aggressivo, invece la loro creazione riguardava modelli floreali fatti con colori pastello, una linea unica che ancora oggi ne caratterizza la produzione e ne identifica il brand.

Negli anni duemila nascono i primi Store a Milano, Roma e Verona e nel 2009 Camomilla approda nel mercato europeo di Francia, Spagna e Portogallo, inoltre possiede 200 punti vendita in franchising. Camomilla è alla ricerca di persone con ambizione, passione e che sappiano lavorare in squadra mettendo alla prova il proprio talento.

Le figure ricercate al momento riguardano addetti vendita, assistenti amministrativi, addetti controllo qualità ed altre figure sia per il settore Retail che per quello Corporate, da inserire in diverse sedi in Italia.

Per verificare i profili ricercati e inviare la candidatura potete cliccare qui

Fonte: http://suntini.it/diariolavoro_camomilla.html

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!