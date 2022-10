Lavoro

Negozi Decathlon: 300 nuove assunzioni

Il Gruppo cerca Assistenti Vendita e Addetti Logistica per i negozi in Italia.

Il gruppo Decathlon, ideatore, produttore e distributore di articoli e servizi sportivi, presente sul territorio nazionale con 136 negozi dove lavorano oltre 8.400 collaboratori, effettuerà 300 nuove assunzioni, che riguarderanno soprattutto Assistenti alla Vendita, da inserire nell’area lavorativa retail, i quali dovranno accogliere, ascoltare e accompagnare i clienti nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto, garantire le operazioni di incasso e partecipare alle operazioni di ricezione della merce, assicurare la sicurezza di persone e beni e garantire l’approvvigionamento dei prodotti rapido ed efficace. Sempre nell’area “retail” Decathlon cerca Responsabili Operativi di Negozio, che dovranno accompagnare i collaboratori nell’organizzazione e nella gestione del negozio (sicurezza delle persone e dei beni, incassi, affidabilità dello stock e soddisfazione dei clienti), garantire immagine e funzionalità del punto vendita, valorizzare i talenti dei collaboratori, pianificare e organizzare le risorse per soddisfare i bisogni e le richieste dei clienti; per l’area “logistica” si cercano Addetti alla Logistica, che dovranno garantire un rapido e preciso approvvigionamento dei negozi, curare la preparazione delle spedizioni ai negozi in base alla risalita degli ordini e assicurare il corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali; per l’area “finance” si cercano Specialisti in Finanza e Contabilità, che dovranno garantire l’affidabilità della contabilità, partecipare alla redazione del bilancio, contribuire al rispetto dell’applicazione dei principi contabili internazionali e contribuire al miglioramento dei processi nell’area di responsabilità. Il requisito più importante richiesto ai candidati è la passione per lo sport oltre alla curiosità, alla vitalità, alla responsabilità, alla dinamicità, alla propositività, alla concretezza, all’orientamento al cliente e alle capacità di leadership, di organizzazione, relazionali, di lavorare in team e di saper raggiungere gli obiettivi e i risultati.

