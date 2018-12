lavoro

Negozi Thun: si cercano Addetti Vendita e altre figure

Thun è alla ricerca di addetti alla vendita, che deve occuparsi di tutte le attività operative all'interno dei punti vendita. Altre figure ricercate riguardano addetti ai servizi generali, addetti alla contabilità, store manager etc..

Thun, azienda italiana fondata a Bolzano nel 1950 dalla contessa Lene Thun, è specializzata nella creazione di oggetti da collezione unici che comprendono anche articoli per la casa, idee regalo, accessori donna e bimbo.

Le persone che fanno parte di Thun rappresentano l’anima dell’azienda, per questo la formazione costante e continuativa attraverso un percorso di accompagnamento orientato all’integrazione e alla valorizzazione delle persone, costituisce la chiave del successo della società.

La figura maggiormente ricercata da Thun è l’addetto alla vendita, che deve occuparsi di tutte le attività operative all’interno dei punti vendita, dell’accoglienza dei clienti e contribuire a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto. Le altre figure ricercate riguardano addetti ai servizi generali, addetti alla contabilità, store manager etc., e tutti lavoreranno in un ambiente dinamico e stimolante all’interno di una azienda in costante crescita con un forte legame ai valori della tradizione unito a un’energica spinta verso l’innovazione.

