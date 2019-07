lavoro in Sicilia

Nei prossimi mesi a rischio 4000 posti di lavoro

Tanti i posti di lavoro immediatamente a rischio, quasi quattromila, a causa di vertenze che si trascinano da tempo.

Problemi che si trascinano da anni o fulmini a ciel sereno: il lavoro in Sicilia è come una bomba con la miccia accesa, con aziende che proclamano a cadenza mensile crisi e agitazioni.

Tanti i posti di lavoro immediatamente a rischio, quasi quattromila, a causa di vertenze che si trascinano da tempo, come quella di Blutec e Almaviva. Un mosaico che perde tessere quello del lavoro in Sicilia e che purtroppo potrebbe perderne ancora. È il caso di Almaviva, l’azienda leader nei call center in Italia, ha annunciato che a Palermo da settembre 1.600 dipendenti su 2.800 lavoratori totali saranno in esubero. Un annuncio che ha mandato i lavoratori nello sconforto più totale. E poi c’è la maledizione di Termini Imerese con i lavoratori della Blutec che da anni non riescono a rialzarsi. 600 lavoratori hanno una spada di Damocle che gli pende sulla testa da tempo e adesso rischiano di perdere definitivamente il lavoro a causa anche dei problemi giudiziari della Blutec. Numeri che preoccupano anche i sindacati. E poi la chiusura della fabbrica di plastica Dacca nel catanese e cantieri bloccati, un’emorragia senza fine.

