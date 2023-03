lavoro

Nestlè: nuove assunzioni di Operatori e Addetti varie qualifiche

La multinazionale cerca diplomati e laureati per le sedi in Italia.

07/03/2023

Nestlè, multinazionale leader mondiale nel settore alimentare, effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati, da inserire presso le numerose sedi presenti in Italia.

Le nuove assunzioni riguarderanno Operatori Tecnici, i quali dovranno conoscere, condurre ed effettuare il cambio formato/prodotto e la pulizia degli impiantie delle macchine assegnate monitorando la qualità del prodotto finito, condividere con il capo turno la reportistica sullo stato di avanzamento della produzione, effettuare interventi di manutenzione preventiva, assicurare che gli standard di sicurezza siano mantenuti e migliorati, risolvere problemi di carattere routinario e segnalare con tempestività e spirito di collaborazione eventuali problematiche produttive; Assistenti alle Vendite, che dovranno gestire lo stock e le attività di backoffice, accogliere la clientela aiutandola nella scelta dei prodotti, gestire le attività di cassa, esporre correttamente i prodotti sugli scaffali e controllare la merce in arrivo; Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno stabilire il piano di fornitura e i requisiti di spedizione, garantire il servizio clienti e soddisfare le loro esigenze, ridurre al minimo i costi di inventario per garantire scorte ottimali del materiale, sfidare i pianificatori della produzione per gestire le dimensioni dei lotti, analizzare e comunicare efficacemente le informazioni rilevanti con la fabbrica di produzione; Specialisti dei Servizi di Trasporto, che dovranno identificare e mitigare il rischio di carico/ritiro, registrare gli aggiornamenti, fornire visibilità a livello aziendale, riprogrammare o riassegnare gli ordini di trasporto, gestire le richieste dei clienti/servizio e clienti/vendite risolvendo problemi sulle consegne e monitorare resi/rifiuti.

Oltre al diploma e alla laurea i candidati devono avere curiosità, flessibilità, proattività, determinazione, energia e voglia di fare, buone doti comunicative ed interpersonali, predisposizione a lavorare in team, propensione al problem solving, capacità relazionali, orientamento ai risultati e agli obiettivi etc.

