Occupazione femminile, Sicilia ultima in Ue con solo 29% di donne occupate

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 05/05/2018 - 15:14:45 Letto 327 volte

Ancora un pessimo primato per l’Italia e la Sicilia. Sono proprio in Italia le ultime quattro regioni in Europa per tasso di occupazione femminile e la Sicilia si conferma fanalino di coda.

Secondo quanto si legge nelle tabelle Eurostat sull'occupazione nelle singole regioni europee, tra il 2016 e il 2017 l'occupazione è aumentata ma la Sicilia mantiene il primato negativo con solo il 29,2% delle donne tra i 15 e i 64 anni che risultano occupate a fronte del 62,4% medio Ue e del 48,9% medio in Italia. Seguono la Campania (29,4%), la Calabria (30,2%) e la Puglia (32%) mentre solo quinta è la Mayotte (32,5%),regione d'oltremare francese.

Se il problema dell’occupazione in generale è già fortemente sentito in Sicilia, lo stesso non si può dire di quella femminile. L’arretratezza mentale che vede la donna rilegata nel ruolo di moglie e madre, da una parte, e la difficoltà di trovare lavoro, dall’altra, rendono ancora più ardua la possibilità di crearsi una carriera in Sicilia. Se negli ultimi anni sono aumentate le donne che decidono di avere un’istruzione e di laurearsi, non tutte riescono però a trovare un posto nel mondo del lavoro. Le più caparbie decidono di abbandonare la propria terra e cercare fortuna altrove, altre si accontentano di ciò che la nostra Isola può offrire, ma la maggior parte di loro è costretta a rinunciare ai propri progetti.

Chissà se la Sicilia riuscirà mai a trovare un posto per le sue donne.

