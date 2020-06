reddito di emergenza

Oggi sarà erogato il reddito di emergenza

Sessantasette mila famiglie in difficoltà già oggi riceveranno il reddito di emergenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/06/2020 - 08:50:51 Letto 413 volte

Reddito di emergenza in pagamento: già nella giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, alcune famiglie riceveranno la prima mensilità del contributo introdotto dal Decreto Rilancio per aiutare tutti coloro penalizzati dalla crisi economica a cui non sono stati riconosciute altre indennità, come ad esempio il bonus da 600,00€.

Ricordiamo che il reddito di emergenza può essere richiesto online (qui la guida alla procedura telematica) o anche tramite l’intermediazione di CAF e patronati; possono farne domanda coloro che hanno un ISEE inferiore ai 15.000,00€ e soddisfano altre particolari condizioni (qui tutti i requisiti). L’importo varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiari e va dai 400,00€ agli 840,00€ (per le famiglie numerose in cui è presente almeno un disabile).

Una misura che per il momento sembra essere un flop visto che le domande presentate sono inferiori ad un terzo rispetto alle stime del Governo; ma c’è tempo fino al 30 giugno per fare domanda, quindi è ancora presto per trarne un bilancio definitivo.

Nel frattempo, le prime 67 mila famiglie in difficoltà già oggi riceveranno il reddito di emergenza; d’altronde nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato di come per molti nuclei familiari l’esito della domanda fosse disponibile online, e quindi di come fossero maturi i tempi per il pagamento.

Nel dettaglio, al momento sono 244.355 le domande per il reddito di emergenza presentate all’INPS, di cui 39.000 sono state respinte per mancanza di una DSU valida. Ricordiamo, infatti, che per richiedere il reddito di emergenza bisogna avere un ISEE in corso di validità.

Al momento, quindi, ha accesso al reddito di emergenza un terzo delle famiglie stimate dal Governo, il quale per questa misura ha stanziato 954 milioni di euro con il Decreto Rilancio.

C’è da dire che c’è tempo fino al 30 giugno per fare domanda e che nel frattempo molti nuclei familiari che vorrebbero richiederlo sono ancora in attesa del nuovo ISEE. I numeri, quindi, potrebbero salire, ma difficilmente si arriverà a quanto stimato dal Governo visto che per il reddito di emergenza ci sono diversi paletti che limitano l’accesso ad un’ampia platea di persone.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!