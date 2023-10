disabilità

Operatore Specializzato profilo A, online l'Avviso straordinario per l'assistenza specialistica in favore di minori con gravi disabilità

''Con la pubblicazione del nuovo avviso straordinario continua il nostro lavoro per garantire un operatore specializzato a tutti i bambini che ne hanno bisogno'', afferma Aristide Tamajo, assessore all'Istruzione del Comune di Palermo.

L’Area Istruzione e Formazione del Comune di Palermo indice un nuovo avviso straordinario per la formazione di una graduatoria di “Operatore Specializzato profilo A” dalla quale attingere per il conferimento degli incarichi nell’ambito del servizio di Assistenza specialistica in favore dei minori con gravi disabilità che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio palermitano.

Infatti, nonostante si siano fatte scorrere le graduatorie e nonostante a ciascun operatore sia stata proposta l'assunzione contestuale di due o tre incarichi, non tutti i minori e le minori che ne hanno diritto hanno avuto assegnato un operatore.

All’avviso, che si riferisce esclusivamente all'anno scolastico 2023-2024, possono partecipare i professionisti che non sono già stati inseriti nella graduatoria triennale definitiva profilo A (determinazione dirigenziale n. 8793 del 23 settembre 2022 e sua integrazione del 4 10 2022) e nella graduatoria definitiva formata in seguito all’avviso pubblico straordinario, resa pubblica il 27 luglio 2023 con determinazione dirigenziale n. 9050.

Si può partecipare alla selezione se in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea breve o magistrale in Scienze Pedagogiche o Scienze della formazione continua

Laurea breve o magistrale in Psicologia

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Scienze dell'Educazione

Laurea quadriennale vecchio ordinamento in Pedagogia

Laurea quinquennale in Psicologia vecchio ordinamento

Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della Formazione primaria

Laurea breve o magistrale in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia

Laurea breve o magistrale in Servizio Sociale con formazione specifica in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità

Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al titolo formativo di cui al D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n.5630 del 19.07.2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità

Le istanze andranno compilate e inoltrate online, dal 18 ottobre 2023 fino alle ore 24.00 del 1° novembre 2023, effettuando l’accesso con SPID o CIE.

I candidati potranno trovare tutte le informazioni all’interno dell’Avviso, della “Guida per la compilazione della domanda” e delle tre schede di valutazione dei titoli di studio.

Aristide Tamajo, assessore all’Istruzione del Comune di Palermo: «Con la pubblicazione del nuovo avviso straordinario continua il nostro lavoro per garantire un operatore specializzato a tutti i bambini che ne hanno bisogno. Grazie all’impegno degli uffici del mio assessorato e alla collaborazione dei componenti della IV e della V commissione, stiamo riorganizzando il servizio puntando al benessere dei bambini e delle famiglie, e alla soddisfazione professionale dei lavoratori, velocizzando il pagamento dei compensi».

«Il lavoro sinergico tra l’assessore Tamajo e le commissioni competenti porterà anche in tempi brevi alla presentazione di un nuovo regolamento che andrà incontro ai bisogni dei bambini e dei professionisti. Oggi, con questo avviso, si avvia l’iter per assistere i bambini che sono rimasti scoperti dagli assistenti del Profilo A, e allo stesso tempo si dà un’importante occasione professionale ai giovani che si sono appena laureati. All’interno delle nostre commissioni stiamo affrontando la questione insieme e con grande impegno, mettendo da parte colori politici e partiti». Lo dichiarano Salvo Imperiale, presidente della IV commissione consiliare, e Salvo Alotta, presidente della V Commissione consiliare.

Fonte: Comune di Palermo

