Ospedali Riuniti di Foggia, 137 posti di operatore socio-sanitario

Sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 maggio 2018 è stata resa nota la pubblicazione del bando per l'assunzione di 137 operatori socio-sanitari da parte degli Ospedali Riuniti di Foggia.

l candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il form on-line disponibile sul sito internet istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 24 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (il 7 giugno 2018).

Le prove d’esame consistono in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale; la prova orale invece verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova pratica, anche sui contenuti formativi che riguardano il conseguimento dello specifico attestato professionale, e la conoscenza di nozioni relative sia alla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, sia alla disciplina del rapporto di lavoro del Personale del SSN.

A questo link le informazioni complete e il bando.

